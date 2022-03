Matheus Nunes e Ugarte vão jogar lado a lado, em 3x4x3, pela nona vez de início e leões só não ganharam no Dragão.

Como O JOGO escreveu na edição de ontem, o 3x4x3 estará de regresso na equipa do Sporting para o jogo com o FC Porto, ficando o 3x5x2, estrutura tática utilizada no empate com o Marítimo (1-1), guardado para outras núpcias e a precisar de afinação.