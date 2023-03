Rúben Amorim recebeu troféu pelas 100 vitórias ao comando do Sporting

Equipa técnica liderada por Rúben Amorim recebeu este domingo o troféu.

Rúben Amorim chegou no sábado às 100 vitórias no comando técnico do Sporting, no encontro frente ao Portimonense (1-0), no Algarve, referente à 23.ª jornada da Liga Bwin.

Já este domingo, a equipa técnica liderada por Amorim recebeu o troféu comemorativo pelos 100 triunfos de leão ao peito, algo que o emblema verde e branco fez questão de referir nas redes sociais: