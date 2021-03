Rúben Amorim eleito melhor treinador da Liga NOS em fevereiro

Treinador do Sporting eleito "o melhor de fevereiro da Liga"

Rúben Amorim foi o mais votado para receber o prémio Vítor Oliveira, relativo a melhor treinador da Liga no mês de fevereiro.

O treinador do Sporting recebeu 36,60% das escolhas dos companheiros de profissão, ficando à frente de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, com 30,07%, enquanto Daniel Ramos, do Santa Clara ficou na terceira posição, com 10,46%.

Em fevereiro, o técnico de 36 anos conduziu a equipa leonina a cinco vitórias e um empate. Começou por vencer, em casa, o Benfica, por 1-0, depois ganhou no Funchal, ao Marítimo, por 2-0, a seguir derrotou o Paços de Ferreira e o Portimonense em Alvalade (ambos por 2-0) e foi empatar ao Dragão, sem golos.