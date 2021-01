Rúben Amorim reage aos elogios de Villas-Boas: "Talvez daí os processos e expulsões..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao encontro de sábado com o Braga, da 12.ª jornada da I Liga.

Numa entrevista que sai nesta sexta-feira no O JOGO, André Villas-Boas elogia Rúben Amorim pela "chama" que demonstra e o treinador do Sporting foi questionado sobre as palavras do técnico do Marselha, agradecendo e justificando com a "juventude" e a "forma de estar no jogo".

"Uma época como o mister André Villas-Boas [n.d.r. quando treinou o FC Porto] já não vou ter, porque não vou ganhar a Liga Europa. É sempre bom ouvir elogios, mas faz parte da juventude e da forma de estar no jogo, transmito um pouco isso. Talvez daí os processos e expulsões de que tenho sido alvo. Não vou perder essa chama. É agradável ouvir isso, e agradeço, mas vale o que vale", disse Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Braga.

