Amorim questionado sobre "prendas de Natal": "Se não for a pensar no longo prazo..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa após reviravolta, triunfo por 2-1 sobre o Casa Pia e consequente apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa após reviravolta, triunfo por 2-1 sobre o Casa Pia e consequente apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, foi questionado sobre o mercado de transferências.

O técnico voltou a frisar a importância de ser alguém pensado "no projeto a longo prazo".

"Prendas de Natal? Se vier alguém, será a pensar no projeto a longo prazo. Se não for, seguimos com os mesmos, têm dado conta do recado. Tenho muito orgulho neles e estão preparados para terminar o campeonato", afirmou Rúben Amorim.

"O Feddal recupera bem, o Porro também, o Vinagre está a voltar e o Jovane falta um pouco mais. Ganhámos Nazinho, Esteves e o Geny acredito muito nele. Temos estes, este projeto, temos claramente a ideia do que precisamos. Sei que falta muito, vai mudar muito, mas temos um plano claro", disse ainda.