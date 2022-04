Rúben Amorim questionado sobre Morita: "Estou satisfeito com os médios que tenho"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao encontro em Tondela (20h30 de sábado), relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Feddal ausente do jogo: "Temos dois jogadores castigados [Nuno Santos e Palhinha]. O Feddal também sentiu uma dor, está fora. Estão todos aptos para serem convocados. Tivemos períodos que não foram bons, há competição interna. Estamos preparados para voltar a jogar bem. O Tondela tem miúdos talentosos, quer pontos, não terá pressão, criou-nos problemas em casa, com Tiago Dantas e Rafael Barbosa, com formação em grandes. Temos de continuar o nosso caminho."

Morita? "Vamos só falar do mercado nessa fase. Estou satisfeito com os médios que temos, vamos preparar a próxima época, é o que temos de fazer. Foco é o jogo com o Tondela."

Mais dificuldades? "Espero o normal de uma equipa que luta pela sobrevivência. Joga num 5x4x1, que nos tira muito espaço. Temos de ser móveis e agressivos para lutar pelos espaços. Jogou sem avançado no último jogo, foram fortes a combinar, estão motivados por terem vencido a última jornada. Temos de jogar melhor do que na semana passada. Há uma equipa que luta pelos lugares cimeiros, outro por ficar na I Divisão."

Diferenças no Tondela? "O treinador português conhece o campeonato. O Pako Ayestarán fez um trabalho excelente, tinham uma boa forma de jogar. Mantêm-na, mas o treinador português adapta-se à realidade, no ofensivo e defensivo. Estou satisfeito com o trabalho que o Pako fez com o Quaresma, prevejo um jogo muito difícil, de uma equipa que nos vai condicionar nas saídas."