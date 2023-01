Rúben Amorim questionado sobre alvo do Sporting: "Não olho como obsessão"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca, quarta-feira (19h45), a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

Interesse num lateral-direito? Milan van Ewijk? "Temos alguns alvos, a pensar agora e no futuro, não olho para a posição de lateral-direito como obsessão a contratar, porque conto com Porro. Até agora não aconteceu nada. Em Portugal está a mudar muito, as equipas estão a usar o 4x4x2, nós vamos fazer essa avaliação e ver como jogamos para o ano. Conto com Porro, Ricardo Esgaio, Travassos e Gonçalo Esteves."

St. Juste já está preparado para jogar 90 minutos? "O St. Juste já pode começar de início."