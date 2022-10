Rúben Amorim: "Quero estar em grandes campeonatos, o que me atrai é um bom projeto"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, antes do jogo com o Tottenham da 5.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Treinar em Inglaterra: "Não tenho o sonho específico de treinar um clube em particular, sou feliz quando todos remam para o mesmo lado. Quero estar em grandes campeonatos, mas não é isso que me atrai. É ter um bom projeto, bons jogadores, transmitir a minha identidade aos jogadores. Que a equipa represente o que sou como treinador. Já estou num grande clube, sou muito jovem. Sou feliz. Pode ser um dos objetivos ir para Itália, Espanha ou Inglaterra, mas não faço planos nenhuns. Apenas quero ganhar ao Tottenham. Gosto da incerteza de não saber o que é o dia de amanhã. Não diria que é um sonho, quero apenas ser treinador e ter um projeto com o qual me identifique."

Antevisão: "O Tottenham sabe que que se ganhar passa aos oitavos. E nós também temos de vencer o jogo. As duas equipas tiveram muito respeito uma pela outra no primeiro jogo e já se conhecem melhor, apesar de o Tottenham ter mudado o sistema devido às lesões na frente. Temos de ver como podemos encaixar na frente, jogar contra três médios e não três jogadores na frente. A grande diferença é que o resultado de amanhã é mais decisivo."