Rúben Amorim quer ter Porro na final da Taça da Liga e Sporting está informado

Treinador do Sporting conta com o espanhol no sábado em Leiria e aguarda que o negócio iminente com o Tottenham só avance depois. Os clubes continuaram, na quinta-feira, a conversar e os londrinos estão perto de contratar o ala pelos 45 milhões de euros exigidos. Jogador treinou com a normalidade e o empenho habituais.

Rúben Amorim quer Pedro Porro na final de sábado, diante do FC Porto. O ala é parte imprescindível da estratégia diante dos dragões e o treinador assinalou, junto dos responsáveis diretivos, nomeadamente do diretor-desportivo Hugo Viana, como seria importante não se fazer qualquer venda antes do encontro pelo título da Taça da Liga. A negociação está encaminhada, mas continuou sem fumo branco, o que aproxima Porro do jogo com o FC Porto e que lhe pode valer o quinto título ao serviço do Sporting. Caso a transação fique concluída até amanhã, dificilmente o Tottenham autorizará que Porro entre em campo contra os azuis e brancos, porque assim poderia arriscar uma lesão.

Para já, o cenário é favorável a Rúben Amorim, que tem dado a titularidade ao espanhol na maioria dos compromissos da temporada, sendo um elemento preponderante na forma como desequilibra ofensivamente. O treinador prepara o jogo com o FC Porto contando com Porro, porém já se mostrou cauteloso na meia-final, dando 77 minutos de jogo a Ricardo Esgaio para prevenir qualquer eventualidade, potenciando o ritmo do português. A intenção de Rúben Amorim é que a SAD liderada por Frederico Varandas evite repetir o cenário de agosto, quando transferiu Matheus Nunes, um jogador crucial, pouco tempo antes do embate no Dragão, que terminaria 3-0 a favor dos azuis e brancos. Ao que O JOGO apurou, respeitar esse pedido do treinador, que sinalizou o seu desagrado no verão, é uma das razões que leva a que a SAD aponte para a cláusula de rescisão de 45 M€.

Como O JOGO tem noticiado nos últimos dias, o negócio com o Tottenham está encaminhado e será concluído pelo valor exigido pelo Sporting para libertar o jogador este mês, ainda que os spurs ainda possam acenar com uma percentagem do passe de Marcus Edwards (têm 50%) para tentarem contornar os 45 M€ da cláusula de rescisão.

O Sporting pagou 8,5 milhões de euros pelo ala e terá de entregar 30% de uma mais-valia futura ao Man. City. É também por isso que aponta para o valor da cláusula, de modo a retirar o maior dividendo possível: em caso de transferência pelos 45 milhões referidos, o Sporting consegue 36,5 milhões de lucro face ao investimento feito em 2022, mas tem de entregar 10,95 milhões de euros ao Man. City, o que lhe valeria um lucro final de 25,55 milhões. Contou, além disso, em duas épocas e meia com o contributo desportivo do ala, que esta temporada tem sido um dínamo ofensivo, com dez assistências e três golos em 25 partidas.

Antonio Conte fez saber aos spurs que Porro é peça ideal para o seu esquema em 3x4x3 e o negócio está por dias. Ontem, ao que O JOGO pôde apurar, o ala treinou normalmente em Alcochete, apresentando os índices de foco e empenho habituais.

Lesões preocuparam, continuidade convenceu

Como O JOGO noticiou em dezembro, o Tottenham enviou emissários para acompanhar os jogos de Pedro Porro na Liga Bwin, acrescentando à recolha os pormenores diante do Sporting nos duelos da Liga dos Campeões. Ainda assim, as lesões musculares recorrentes preocupavam e os londrinos contactaram até antigos olheiros do Man. City, na altura responsáveis por recomendarem a contratação ao Girona para aferirem se o investimento seria profícuo. Foi dado um sinal verde e o espanhol provou em campo, este ano, ser mais regular, fugindo às lesões. Essa continuidade validou o interesse do Tottenham e dissipou as dúvidas que pudessem existir.