Amorim quer plantel do Sporting definido sem atrasos: saídas, entradas e a venda mais provável

Rúben Amorim, treinador do Sporting

SAD e treinador desejam preparar a nova época sem deixar muitas pontas soltas até ao arranque da competição.

No adeus à temporada, Rúben Amorim deixou claro que vai descansar, mas promete não desligar-se da construção do plantel para atacar a época de 2022/2023 - os trabalhos iniciam-se dia 27 de junho e a primeira jornada está agendada para 7 de agosto - com a ambição de sempre: "Lutar por todos os objetivos", leia-se conquistar troféus, nomeadamente o campeonato e voltar a ultrapassar a fase de grupos da Champions.

O técnico adiantou mesmo que nas férias vai "chatear" Hugo Viana, o diretor desportivo dos leões que, em conjunto com a SAD, tem a prioridade de definir com antecedência o plantel, o que obriga a acertar algumas saídas, nomeadamente a de Islam Slimani - "riscado" pelo treinador apesar de ter mais um ano de contrato e só ter chegado em janeiro - e garantir reforços para as posições que Amorim considera prioritárias.