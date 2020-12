Rúben Amorim quer golos e Sporting vai ao mercado procurar soluções

Sporar e Jovane são os homens que têm jogado no centro do ataque

Primeiro lugar no campeonato anima o leão, que não conseguiu contratar no verão um artilheiro, ficando apenas com Sporar e Jovane, adaptado. Média de golos é expressiva, mas Rúben quer (muito) mais

Empenhada em dar a Rúben Amorim todas as condições para que possa fazer um brilharete nas provas internas, com o foco óbvio no campeonato, a SAD do Sporting vai apostar a maioria das suas fichas de janeiro na contratação de um ponta de lança, alvo que já era para ter chegado no defeso, mas que não foi possível face às condicionantes que a sociedade enfrentava, nomeadamente de liquidez imediata, mas também através dos preços pedidos pelos jogadores identificados, como Paulinho, do Braga, que tinha na altura uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros (da qual os minhotos não abdicavam, pelo recente incumprimento - mais tarde renegociado - com os verdes e brancos).

Com efeito, apurou o nosso jornal que a estrutura liderada por Frederico Varandas está a preparar um investimento substancial num reforço para a posição onde têm jogado Jovane e Sporar, o primeiro, extremo de raiz, que foi adaptado pelo técnico dos verdes e brancos: em cima da mesa, valores entre os 4 e os 5 milhões de euros para uma janela mais limitada que a última, dadas as menores opções entre futebolistas para serem colocados pelos clubes.

O perfil está, contudo, traçado há meses: alguém que possa melhorar a já expressiva média de golos do Sporting em 2020/21 (2,7 por jogo, fruto da divisão dos 32 tentos em 12 jogos oficiais).

Apesar de os extremos, Pote e Nuno Santos (14 golos entre ambos), estarem a contribuir para a causa, mostrando que o leão não é "avançodependente", a verdade é que as referências ao centro já citadas são autoras de cinco golos desses 32 golos (Jovane tem três, dois de penálti, e Sporar dois).

Com maior desafogo financeiro nesta altura (apesar de as contas do primeiro trimestre terem dado 4,2 milhões de euros negativos não refletiam ainda a venda de Wendel ao Zenit por 20,3 milhões), o Sporting já está no mercado à procura de atletas que entrem no perfil desejado, tendo já recebido, inclusive, a oferta de alguns nomes para análise.

Há um ano Sporar custou 6,5 M€

Há praticamente um ano (foi oficial a 23 de janeiro), o Sporting anunciava, em condições financeiras de maior dificuldade em relação às atuais, a chegada de Sporar, proveniente do Slovan Bratislava (Eslováquia), a troco de 6,5 milhões de euros fixos, aos quais se podem, ainda, acrescentar mais 6 M€ em objetivos, assinalou a SAD em comunicado com as contas de janeiro de 2020. Na altura, Bas Dost já tinha saído e para o centro do ataque só havia Luiz Phellype, Jesé (saiu durante a pandemia) e Vietto, que atuava mais sobre a ala (hoje representa o Al-Hilal).