Amorim quer continuar: "As pessoas, se calhar, já não gostam tanto de mim"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Gil Vicente, referente à 32ª jornada da Liga Bwin

Cumprir contrato: "Mesmo na fase muito boa que tive aqui, foi a mesma coisa. Chego ao fim da época, dou uma semana para o meu agente fazer o trabalho dele. Mas a minha ideia é igual tanto na fase boa como na menos boa. Quero cumprir o contrato com o Sporting, estou feliz aqui. As pessoas se calhar, neste momento, não gostam tanto de mim, mas gosto muito dos meus jogadores e quero ficar aqui. A evolução que tivemos para dar o passo seguinte, acho que não está na altura de começar um projeto novo. Enquanto jogador cumpri sempre os meus contratos. A minha ideia aqui é a mesma."

Discurso passado do "jogo a jogo": "Se o disse era porque sentia que a equipa estava preparada. Sentia que a equipa podia ganhar os jogos todos. No ano passado, não por teimosia, sentia que a equipa podia perder pontos. Falo com o que a equipa me transmite. As pessoas esquecem-se de onde começámos. Parecia que a obrigação do Sporting era ganhar os títulos todos. Os três grandes têm de lutar por títulos, foi isso que fizemos. Só pode ganhar um. O que interessa é estar nas decisões e nós estamos."

Tiago Tomás pode voltar? "É mesmo isso, é o se. Não se pode usar tanto a profundidade contra blocos baixos. Somos muito mais fortes em ataque continuado. Os blocos baixos são difíceis de penetrar. Faltou-nos um contra um, sem o Porro, nos corredores. Podemos ter mais alas que façam as duas posições. Temos que preparar as coisas com tempo. O Tiago Tomás fez uma adaptação boa. É um futebol totalmente diferente. Não sei se ele pode voltar ou não. Tenho de falar com o jogador. Falarei com a equipa técnica e com o Hugo Viana, que poderá concordar ou não."