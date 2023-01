Rúben Amorim: "Quando eu entrei aqui as coisas estavam muito pior"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-1 na receção ao Vizela.

Ouviram-se gritos de demissão de Varandas. Muitas vezes é o treinador que dá a cara pelo treinador? "Acho que não. O momento não é bom, mas já sabemos viver com isso. Temos de nos focar com o que temos de fazer, que é ganhar jogos. Quando eu entrei aqui as coisas estavam muito pior. As pessoas não estão contentes, cabe-nos a nós dar a volta. Se ganharmos, esses gritos desaparecem."

Golo do Vizela: "É culpa nossa. Não falo sobre arbitragens. A culpa é nossa, não podemos desligar num lance quando estamos todos atrás da linha da bola."

Assistências em Alvalade: "Nós é que temos de chamar as pessoas. A hora também não ajuda. Tem a ver com vitórias e consistências. Temos de conseguir chamar os sportinguistas. São fases, vamos melhorar."