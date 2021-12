Rúben Amorim: "Primeira parte? Quando levantei a cabeça estavam jogados 42 minutos..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Gil Vicente em Barcelos, 0-3, em jogo referente à 15.ª jornada da Liga Bwin.

Primeira parte muito estranha: "Não consigo explicar a primeira parte, foi tudo muito confuso, quando levantei a cabeça estavam 42 minutos [jogados]. Foi literalmente isso. Houve a expulsão, depois outra expulsão, o penálti, jogo muito parado. Primeira parte muito confusa, sem muita história, sem muito jogo jogado. No intervalo foi uma adaptação dos dois treinadores e depois nós temos essa vantagem de sermos muito consistentes, muito solidários. Depois, com mais espaço, os nossos jogadores fizeram um pouco a diferença, pela qualidade técnica. O encaixe era o mais ou menos o mesmo, nós soubemos aproveitar mais as saídas. O Gil Vicente tinha a bola, o Sporting tapava a baliza, depois atacava o Sporting, parecia um jogo de andebol. Na qualidade técnica temos vantagem, pela qualidade dos jogadores. Depois de fazermos o primeiro golo, chamámos muitas vezes o Gil Vicente, o Gil Vicente tentou ir atrás da pressão e tivemos várias bolas em que podíamos ter feito golo, fizemos três, podíamos ter feito mais. Parabéns aos jogadores e agora é passar no próximo."

Entrada de Nuno Santos para o lugar de Sarabia: "Tirámos o Pablo [Sarabia], porque o Nuno [Santos] está habituado a fazer o corredor tudo. Estamos habituados a jogar com três centrais. Também jogámos assim porque não queria que o Seba [Sebástian Coates] estivesse a fazer muitos deslocamentos. Queria proteger os nossos jogadores, metê-los nas posições que nos dá mais jeito, mesmo que para isso tirasse alguma profundidade na frente, que o Pablo estava a dar. Foi uma opção, correu bem. O Nuno sente-se muito cómodo naquele trabalho, desbloqueou o jogo, fez um excelente jogo. O golo do Nuno muda tudo."