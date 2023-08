Rúben Amorim pressiona para ter Alessandro Zanoli no plantel do Sporting

Ala direito do Nápoles continua a ser prioridade para o treinador.

Alessandro Zanoli, ala direito do Nápoles, continua a ser a prioridade de Rúben Amorim para preencher o corredor direito e lutar com Ricardo Esgaio e Geny Catamo (este visto mais como um extremo pelo treinador) pela titularidade.

O jogador de 22 anos, formado no Nápoles, e cedido à Sampdória na temporada transata, pode ser um forte aliado dos leões, mesmo considerando que Rudi Garcia, o novo treinador dos campeões italianos, fez saber que nesta fase conta com o jogador, a quem deu várias oportunidades nos jogos da pré-temporada, travando, de resto, uma possível saída para o Génova que, no início de julho, tentara um empréstimo.

A Serie A arranca no próximo fim de semana e Zanoli não quer passar uma época no banco, uma vez que o titular será, à partida, Di Lorenzo, capitão dos napolitanos e também titular na seleção Azzurra. O jogador já terá transmitido essa ideia à direção, equacionando sair para atuar com frequência noutro clube e dar um salto qualitativo na sua carreira.

O Nápoles estará disposto a libertá-lo desde que os interessados surjam com propostas chorudas na ordem dos 10 milhões de euros. Recorde-se que os leões contrataram Gyokeres ao Coventry, por 20 milhões de euros e mais quatro por objetivos, e Hjulamand, ao Lecce, por 18 milhões de euros e mais três em variáveis.

Nos próximos dias, Hugo Viana irá novamente atacar este dossiê para tentar entregar a Rúben Amorim mais um dos jogadores pedidos pelo técnico e que podem fazer a diferença numa temporada em que os leões estão apostados em recuperar o título de campeão nacional, conquistado em 2020/21.

Recorde-se que numa primeira abordagem os leões estudaram a hipótese de negociar o empréstimo de Zanoli, mas a resposta da direção do Nápoles foi muito clara, admitindo apenas a cedência definitiva do jogador.

Amorim tem outras opções em carteira, mas continua a a pressionar Frederico Varandas para que o eleito seja mesmo Zanoli. A estratégia, de resto, tem dado resultado, uma vez que o técnico tem visto os seus pedidos concretizados.

Além deste jogador, o Sporting estuda ainda a hipótese de adquirir um extremo para abrir mais ainda o leque de opções no ataque.

A ausência da Liga dos Campeões cria alguns embaraços em termos financeiros, mas a entrada de dinheiro com as vendas efetuadas permite fazer investimentos cirúrgicos. Ou seja, contratar menos jogadores mas ir ao essencial.

Para já, o plano está a resultar em pleno. No primeiro jogo pelos leões, Gyokeres, o reforço mais caro da história do clube, apontou dois golos, contribuindo para o sucesso da equipa diante do Vizela, na primeira ronda do campeonato. Um resultado que coloca os leões na liderança da competição mais importante do calendário nacional.