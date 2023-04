Rúben Amorim: "Pressão dos rivais sobre a arbitragem? No fim da época tudo conta..."

Nuno Santos e André André ao lado do árbitro

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória contra o V. Guimarães (2-0) na jornada 29 da Liga

Pressão sobre arbitragem: "Acontece em todo o sítio. Não falei de arbitragem e já estive nas duas posições, a lutar pelo título e a não estar. Tudo conta, estamos a aproximar-nos do fim... É uma coisa muito portuguesa, muito latina. Tenho sido coerente a não falar dos árbitros, não vou falar até da luta entre outros clubes."

Como motivar os jogadores: "Quero sempre ganhar. Não me vão ouvir dizer que jogamos bem e depois não ganhamos. Olho para certos jogos e comparado com hoje tivemos mais oportunidades noutros jogos. Não foi nada pensado. Ter mais segurança é ter três centrais e dois médios com um a ser quase avançado. Tivemos mais controlo e mais velocidade. Não quero ser mais frio ou pragmático, quero é que a equipa jogue bem porque assim ganhamos mais jogos."