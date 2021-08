Rúben Amorim: "Preço dos bilhetes? É mais uma notícia para apimentar o jogo..."

Rúben Amorim não se alongou em comentários sobre a polémica em redor do preço dos bilhetes destinados aos adeptos do Sporting.

Será um jogo mais difícil do que o da Supertaça? ""Esperamos novamente um jogo muito difícil, mais difícil do que a Supertaça. Da mesma forma que nós podemos avaliar com mais cuidado o que se passou nesse encontro, o treinador do Braga também o pode fazer. Tem alguns joadores disponíveis, como o Piazon ou o Fábio Martins, será mais difícil, cada jogo tem a sua história. É muito importante, trata-se de um jogo grande num momento precoce da época, mas nós gostamos destes jogos grandes."

Polémica com o preço dos bilhetes, entre os 31 e os 93 euros: "Não posso comentar, não estou dentro do assunto, mas é mais uma notícia para apimentar o jogo, o que é sempre bom [risos]. O nosso foco é ganhar e fazer um excelente jogo."