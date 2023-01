Rúben Amorim: "Porro? Os jogadores não pedem nada, têm de fazer o que o treinador diz"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em exclusivo à Sport TV, no dia antes da final da Taça da Liga, frente ao FC Porto e agendada para as 19h45 de sábado.

Porro pediu para jogar a final? "Os jogadores do Sporting não pedem nada ao treinador, eles têm se fazer o que o treinador diz, são jogadores do Sporting e têm de jogar. O Porro sempre quis jogar a final porque tem de jogar, é jogador do Sporting. Foi uma guerra muito saudável. Toda a gente esta semana mostrou níveis de recuperação muito elevados. Ninguém mostrou desconforto muscular, portanto é bom sinal, toda a gente quer jogar estes jogos e o Pedro é mais um deles."

Trocava a conquista da Taça da Liga pela permanência do Porro? "Não, os títulos estão sempre acima de tudo. Não troco nada. Eu tenho o Porro e nós queremos o título. Ficando com os dois muito bem, mas o principal sempre é o Sporting e para o Sporting, mais do que jogadores e treinadores são os títulos que ficam."