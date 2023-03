Rúben Amorim põe gelo no furacão Fatawu

Treinador viu de perto o hat-trick do ganês na Youth League, mas tem noção da diferença competitiva e do que é preciso para vingar na elite.

Fatawu foi protagonista maior na vitória do Sporting na Youth League, que valeu aos sub-19 a chegada aos quartos de final. No 5-1, o ganês fez um "hat-trick", aparecendo com fulgor no ataque, a jogar na direita. As diagonais e o sucesso no remate mereceram destaque dos colegas e da equipa técnica de Rúben Amorim, mas, sabe O JOGO, ainda é cedo para tirar ilações.