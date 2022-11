Rúben Amorim: "Perdemos jogadores importantes, aproveitaremos para melhorar a equipa"

Declarações de Rúben Amorim após o Famalicão-Sporting (1-2), partida da 13ª jornada da Liga Bwin

Sofrimento escusado: "Quer na primeira parte, quer na segunda [podíamos ter sofrido menos]. Um 2-0 é sempre perigoso, bastou uma carambola e a bola entrou e a partir daí ficámos muito nervosos. Coloquei logo o Esgaio porque senti que a equipa precisava muito mais de defender do que de atacar, porque tínhamos jogadores para criar situações. Foi isto o resumo do jogo, nós com domínio, a criar situações, muito mais perto do 0-3 do que do 1-2, mas a partir do 1-2 estivemos sempre atrás da bola, à espera que o jogo não se complicasse e terminasse."

Equipa mais nervosa: "Mais do que nervosismo, porque eles sabem o que estão a fazer, é uma falta de confiança para voltarmos a ter bola, nas nossas saídas e isso faltou um pouco. Precisávamos de vencer, de vitórias consecutivas, esta paragem vai ser longa e foi uma vitória importante."

Quarto lugar: Estamos muito longe, temos de fazer passo a passo, não sofrer, porque voltámos a sofrer golos e só vitórias consecutivas darão confiança. Estamos bem em termos de exibições, mas falta o resto. É preciso consistência, manter qualidade, a identidade, custa mais nesta fase e não olhamos tanto para a tabela."

Sporting após a paragem: "Perdemos jogadores importantes, aproveitaremos para melhorar a equipa, preparar o futuro do Sporting, temos miúdos com qualidade, há muito a fazer e todo o tempo é bem vindo. Queremos ganhar os jogos todos da Taça da Liga e preparar o Sporting."

Jogadores no Mundial: "Que venham rápido, em jeito de brincadeira, que vivam o momento, que tenham sorte, que não andem sempre no stress de quererem jogar, aqueles que não vão, disse o contrário, têm tempo de viver esta experiência."