Rúben Amorim: "Penso que 2022 é que vai ser o ano da minha carreira"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 3-2 sobre o Portimonense.

Ano 2021 foi o ano da sua carreira? "Penso que 2022 é que vai ser o ano da minha carreira. É assim que temos de pensar. Foi um grande ano para todos, agradeço a todos os trabalho que fizeram, mas temos de fazer mais e melhor."

Que resultado prefere no clássico? "As duas situações são boas. Penso que é bom estar em primeiro lugar, isso ativa ainda mais a sensação do jogo a jogo. Ganhando o nosso jogo, estamos bem. Mas se perguntarmos ao diretor financeiro, se calhar prefere aumentar o fosso para o terceiro lugar [derrota do Benfica], visto que só há dois lugares de entrada direta na Champions [risos]. Tudo o que vier é bom. Mas gostava de acabar o ano na liderança."

Hat-trick de Paulinho: "Foi a noite dele porque fez três golos. Já fez jogos melhores, mas foi decisivo, e num avançado são os golos que chamam a atenção."

Sporting pode melhorar em quê? "Pode melhorar na Taça de Portugal, pode fazer mais golos, pode melhor a academia, a qualidade dos jovens, a qualidade do treino... foi um ano de um crescimento muito grande, mas esse trabalho já vinha sendo feito e nós aproveitámos essa onda. Foi um ano perfeito e agora temos de pensar no próximo. 2020 também foi muito bom para mim, talvez o mais decisivo, porque foi o início da minha carreira."

Parabéns à equipa de futsal, que venceu a Supertaça: "Quero dar os parabéns ao Nuno Dias e à equipa de futsal. Ganharam mais um título, começa a ser normal. O Sporting fechou muito bem o ano."