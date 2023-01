Rúben Amorim: "Pedro Porro? Não me parece que saia..."

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Vizela, marcado para esta sexta-feira (21h15) e referente à 17ª jornada da Liga Bwin

Vizela: "O Vizela é uma boa equipa. Têm jogadores da frente tecnicistas. O avançado complementa bem os outros. Tendo um jogador que gosta dec correr na frente, cria-nos problemas. Têm dois centrais inteligentes, dois laterais que sobem bem. Estudámos o Vizela, que está a corresponder às novas ideias. Temos de ganhar o jogo e voltar a não sofrer. Vai ser um bom desafio."

Pedro Porro pode sair no mercado de janeiro? "Eu não posso garantir nada. Não me parece que saia. Para sair neste momento tem de sair pela cláusula. É o conhecimento que eu tenho. Ou existe um clube que bata a cláusula e que o Porro queira sair ou então não vai sair em janeiro."

Inconsistência de exibições e resultados: "Tem a ver com a mentalidade. O nosso corpo está a arrancar. Fui jogador e sei que há dias em que tem de haver uma vontade extra. Os jogadores não fazem por mal. O jogar sempre para ganhar é uma coisa que se cria. Eles estão num clube grande e têm de passar etapas. Não conseguimos vencer jogos fora. Tínhamos essa característica no primeiro ano. Não tínhamos tanto nível. Agora é equilibrar."