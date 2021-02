Rúben Amorim pede foco total: "O jogo do FC Porto não existe para nós"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Rúben Amorim fez a antevisão do Sporting-Portimonense, da 20ª jornada da I Liga

Amarelos de Coates, Nuno Santos e Matheus Nunes: "Não vamos fazer gestão porque este é o jogo mais complicado. Temos de vencer e não vamos fazer qualquer tipo de poupança. Todos os jogos valem três pontos e o jogo com o FC Porto não existe. Para eles, muito menos que ainda têm dois jogos. Temos é de pensar num duelo contra uma boa equipa, com um bom treinador que nos vai criar problemas"

Clássico com o FC Porto: "O jogo do FC Porto não existe para nós, o que existe é o Portimonense. Vamos preparar este jogo, entrar na máxima força e depois vamos pensar no próximo jogo"

Importante ir com dez pontos ao Dragão: "Não fazemos estas contas assim. Se vencermos o Portimonense já estamos a jogar o próximo. Não é importante o número de pontos. É sempr bom estar acima dos rivais, mas o nosso foco é vencer cada jogo e a principal vantagem é dependermos de nós. Ganhando os nossos jogos não temos de nos preocupar com ninguém. O jogo com o Portimonense vai ser excelente, temos de fazer o máximo e depois vamos jogo a jogo como tem sido a nossa ideia"