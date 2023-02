Rúben Amorim pede desculpa a Pedro Gonçalves: "Foi o único adulto na sala"

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Rio Ave, marcado para a próxima segunda-feira (21h15) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Chegada de Bellerín: "O Esgaio teve o apoio dos adeptos e fez um excelente jogo. Está num bom momento, terá que lutar pela titularidade. As características dos adversários contam muito. Morita teve fora e Pote adaptou-se. Todos estão preparados. O Esgaio não vai mudar nada. O Bellerín já conhecemos, adaptou-se bem. Habituado a muito trabalho tático. O Diamondé foi um excelente negócio. Muito forte com e sem bola. Estou muito confiante que temos um grande jogador. O Diomandé e o Bellerín vão ser convocados."

Reação no último jogo quando Pedro Gonçalves não deixou Esgaio bater o penálti: "O Pedro Gonçalves foi o único adulto na sala. O único que estava certo era o Pote. Fiquei tão contente por ver o estádio a gritar pelo Esgaio. Há uma regra: o que está no papel pode dar o penálti ao outro. Exagerei. O Pote fez bem. Tem de ter o direito a marcar o seu golo. Quando quiser passar, a responsabilidade é dele. Quero pedir desculpa pela reação. Foi o adulto na sala. Muito obrigado ao Pote. Não está certo, perdi a noção e tenho de manter a cabeça fria."