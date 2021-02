Rúben Amorim: Paulinho, o "melhor 9 de Portugal", e João Pereira, o "ranhoso que encaixa"

Treinador do Sporting recebeu reforços em cima do fecho do mercado de inverno. Após o jogo com o Benfica, falou sobre as contratações em conferência de imprensa.

Sobre Paulinho: "O Paulinho é um avançado diferente do que aquele que tínhamos, porque o Sporar já não está connosco. Nós, tendo este projeto e sabendo que é uma posição onde joga só um, também só com o campeonato, temos o TT [Tiago Tomás] e o Paulinho com características diferentes. Para mim, é o melhor 9 do país. O avançado indicado para a nossa ideia e ele tem um caráter muito grande e essas coisas valem muito dinheiro. Tem uma ambição muito grande, mas ele sabe que, custe o que custar, se não correr não joga. Ele não precisa de adaptação à nossa ideia, tem o mesmo caráter que a nossa equipa tem. É um jogador à imagem do Sporting e do nosso grupo."

Sobre João Pereira: "Quanto ao João Peraira, só tínhamos o Porro, o João é um jogador que conheço bem, que tem um caráter muito forte, está identificado com o clube, passa por não querer arriscar, queremos jogadores que sabemos que têm o mesmo espírito do grupo. Apesar dos 36 anos, tem grande rotação e um grande coração, é muito ranhoso e encaixa na nossa ideia."