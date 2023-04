Rúben Amorim passa a ter mais jogos pelo Sporting do que pelo Benfica

Técnico celebra com o Famalicão o jogo 155 pelo leão. Acima dos que fez como atleta do Benfica.

Rúben Amorim vai celebrar diante do Famalicão o jogo 155 como treinador do Sporting, um encontro que vai fazer com que ultrapasse os jogos que realizou pelo Benfica, ainda como atleta. A equipa encarnada foi a que mais representou como jogador, realizando então 154 partidas como profissional, distribuídas por seis temporadas.

O momento é emblemático para o treinador e também para o clube, pois é prova de longevidade a assinalar no clube, já que a este pecúlio só outros quatro treinadores chegaram. Szabo (327) e Paulo Bento (194) ainda estão longe do alcance, porém Juca e Jorge Jesus, os senhores que se seguem, estão na mira de Amorim. Aliás, até final da temporada, cumprindo os cinco jogos que faltam, Rúben Amorim ultrapassará o seu antigo treinador no Benfica.

Destes cinco, Amorim situa-se no segundo posto quanto à percentagem de vitórias, somando 68,2% dos triunfos disponíveis. Szabo acumulou 72,2% de média de vitórias e alcançou 13 títulos pelos leões treinando no Sporting de 1935 a 1944 e de 1953 a 1955, o húngaro é o único acima do número de vitórias na Liga de Amorim (123 contra 78).