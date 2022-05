Rúben Amorim: "Parabéns para o FC Porto, foi a melhor equipa"

Declarações de Rúben Amorim após o Portimonense-Sporting (2-3), partida da 32ª jornada da Liga Bwin

Título bem entregue: "Sim. Parabéns para o FC Porto, foi a melhor equipa e nós falhámos em momentos-chave da época, como com o Santa Clara e, já falei disso, com o Braga. Está bem entregue e é quase sempre bem entregue, como foi bem entregue na época passada. Agora vamos atrás do próximo."

Como se prepara jogo: "A preparação foi feita de forma normal porque soubemos [resultado] antes do aquecimento. A única atenção era sairmos para o aquecimento só no fim do jogo [da Luz] porque não queria que eles fossem perguntar o resultado. O resto foi tudo normal e também falamos disso ao longo da semana. Como disse na conferência ou continuávamos o campeonato ou começávamos a preparar outro. A resposta era importante. Dentro do azar todo que tiveram, ao dominar o jogo de princípio ao fim, em ter duas bolas e sofrer golos, tiveram um estado de espírito positivo para dar a volta e deram. Parabéns aos jogadores."

Tabata, Daniel Bragança e Rodrigo Ribeiro, é já a preparar nova época: "Quando digo preparação da temporada o objetivo era ganhar o jogo. A preparação da temporada, quando digo isso é para mostrarmos que perdemos o campeonato, já não somos campeões, é o FC Porto, queremos mostrar que queremos ir atrás do próximo campeonato. Era essa a preparação que queria, mais mental, porque já os conheço a todos e estão prontos para jogar. O Rodrigo teve mais uns minutos. Escolhi a melhor equipa para defrontar o Portimonense."

Foi a mentalidade esperada: "Sem dúvida, porque era muito claro no jogo. A forma como dominámos, apesar do início da segunda parte não ter sido tão bom, e algo confuso, demonstrámos sempre que queríamos ganhar e mesmo depois do 3-2 fomos atrás do resultado e voltámos a falhar, ainda que não foram muitas, porque o guarda-redes do Portimonense é excelente. Estou muito contente com os rapazes."