Rúben Amorim: "Palhinha e Nuno Mendes? O Sporting é um grande clube europeu"

Rúben Amorim abordou o interesse de grandes clubes em jogadores como Palhinha ou Nuno Mendes.

Preparação com várias ausências e estreias de Palhinha e Nuno Mendes na Seleção Nacional: "Foram duas semanas boas, também para seguir a linha do que temos vindo a fazer, que é seguir muídos. Aumentámos os níveis de treino dos que ficaram, outros saíram para as seleções, alguns jogaram, mas desfocaram um bocadinho da nossa ideia, normal, porque foram para equipas diferentes. Mas é sempre importante voltarem e perceberem o momento em que está o Sporting, os nossos objetivos, uma dinâmica completamente diferente, jogar num grande, numa posição muito boa. É relembrar os jogadores disso, as nossas dinâmicas... Foram duas semanas boas, houve jogadores nas seleções AA, foi bom, mas acabou. O que eles têm de fazer é lutar por um lugar, para lá voltarem. O foco está no Moreirense, uma equipa muito boa. Obviamente que querem ganhar, é complicado fazê-lo lá, mas também o fizemos contra o Tondela, que vinha de cinco vitórias seguidas em casa. Ganhar o jogo e melhorar o que temos vindo a melhor - que é muito. No último jogo [V. Guimarães] mostramos uma forma de estar diferente [3.x5x2] e é nisso que nos vamos focar."

Interesse de "tubarões" europeus em Palhinha e Nuno Mendes: "Nós somos um grande clube europeu, é mérito deles, fico feliz por eles, mas os jogadores do Sporting já jogam num grande clube, ainda há muitos jogos por fazer, tudo pode mudar de um momento para o outro. Os jogadores do Sporting têm noção que um momento é uma coisa e outro momento significa outra coisa. Melhoraram coletivamente, individualmente não cresceram assim tanto. O foco deles deve ser o Sporting e eles cresceram com a equipa, há orgulho por isso, mas o foco é o Sporting e queremos vencer todas as semanas."

Risco de deslumbramento: "Eles têm de ter a noção que isto pode mudar de um momento para o outro, que toda a gente nos dá, hoje, palmadinha nas costas, mas amanhã, com maus resultados, muda a classificação, a valorização dos jogadores, o entendimento de que o Sporting é uma equipa forte e que pode conquistar títulos. Têm de lutar dia a dia por essa valorização, mas não têm de se preocupar mais do que o Moreirense. É esse o foco, só têm de ganhar esse jogo e a carreira deles vem a seguir."