Rúben Amorim após o Sporting-Santa Clara: "Às vezes gostamos de complicar um pouco"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo por 2-1 sobre o Santa Clara nas meias-finais da Taça da Liga.

Análise: "Gostei do resultado, gostei do jogo principalmente na primeira parte. Na segunda parte, a seguir à expulsão piorámos, foi a nossa pior parte do jogo, algo displicentes com a bola, às vezes gostamos de complicar um pouco o nosso jogo. É o treinador que lhes diz para manter a bola, mas podíamos ter arriscado menos. Na primeira parte controlámos bem, boa reação à perda de bola. O Santa Clara é muito forte nas bolas paradas, tinha vantagem sobre nós sem o Coates. Tentámos fazer poucas faltas no meio-campo defensivo. Acabámos por ser a melhor equipa e acho que o resultado é justo. Não foi um jogo muito fluído a partir da expulsão, não criámos assim tantas oportunidades mas controlámos o jogo e na primeira parte merecíamos sair em vantagem."

Gestão? "Se queremos ganhar tudo, toda a gente tem de jogar e temos de dividir os minutos, mas jogou a melhor equipa para vencer o Santa Clara, sabíamos que não era fácil, foi das poucas equipas que nos ganhou."

Final com o Benfica: "O Benfica é sempre o Benfica, o Sporting é sempre o Sporting, nestes jogos não conta nada o que se passa no campeonato."

Sporting favorito? "Não, tem uma diferença de três pontos no campeonato, nós é que perdemos dois jogos recentemente e esta equipa sente, mesmo com mais um no fim, sente-se algum nervosismo. Uma final contra quem fosse seria 50/50, sendo contra o Benfica, também habituado a jogar finais, será um jogo dividido."

João Palhinha: "O Palhinha fez um bom jogo, saiu mais cedo, estará pronto para jogar com o Benfica e isso é o principal."