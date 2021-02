Rúben Amorim, os penáltis do FC Porto e os gritos do Sporting: "A culpa é do Nuno Santos"

Leiria, 19/01/2021 - O Sporting Clube de Portugal recebeu esta tarde o Futebol Clube do Porto no Estádio Municipal de Leiria, em jogo a contar para a primeira Semi-final da Taça da Liga 2020/21. Rúben Amorim ( Pedro Rocha / Global Imagens )

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez esta sexta-feira a antevisão do clássico com o FC Porto, marcado para este sábado

Os penáltis do FC Porto, os gritos do Sporting: "Não vou [dizer ai], terei tempo de o fazer na minha carreira. Sobre os penáltis, não vou comentar, espero é que seja uma boa arbitragem. Vai ser. Os gritos? A culpa é do Nuno Santos, a culpa é dele. Não é dos jogadores do Sporting a culpa é só dele. Quando houver público, deixa de ouvir-se. Os bancos também se levantam, andamos a ver quem se levanta mais, mas é normal. Não há público nota-se mais. O importante é que o Sporting vença."

O empate na primeira volta: "Foi importante porque estávamos no início e havia alguma desconfiança fora do grupo e falo também dos nossos adeptos, claro. Não pelo golo ao minuto 90, mas pela forma como nos batemos com muitos jovens. Lembro-me que acabámos com muitos avançados, quisemos ganhar e ajudou a construir esta dinâmica. Ainda não perdemos. Foi importante, mas nesse jogo perdemos dois pontos, não conquistamos um."