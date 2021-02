Rúben Amorim: "Os outros marcam aos 90' e nós é que temos estrelinha"

Rúben Amorim foi questionado sobre as declarações de André Horta, que disse que o futebol português precisa de uma mudança, e lembrou a vitória do FC Porto sobre a Juventus e a derrota do Sporting com o LASK Linz. O treinador diz que tudo depende do momento e que todas as equipas precisam da estrelinha.

Depois da eliminação aos pés da Roma, André Horta foi questionado sobre o porquê de não se verem equipas portugueses a chegar mais longe nas provas europeias e respondeu com críticas ao campeonato nacional, onde o ritmo de jogo é muito inferior, considera o jogador. Já nesta sexta-feira, enquanto fazia a antevisão ao clássico com o FC Porto, Rúben Amorim comentou as declarações, dizendo que tudo depende do momento e que "toda a gente precisa da estrelinha".

"Penso que podemos ver dos dois lados. O FC Porto ganhou à Juventus... Nós perdemos com o LASK Linz, ontem o Leicester foi eliminado pelo Slavia de Praga, é o momento, toda a gente precisa da estrelinha. O FC Porto ganhou ao Marítimo levando uma bola ao poste aos 84. O Braga empatou com o FC Porto para o campeonato aos 90' e até em minha casa ouvi: 'Tens mesmo sorte'. Os outros marcam aos 90' e nós é que temos estrelinha", atirou o técnico do Sporting.

Refira-se que o médio bracarense queixou-se do ritmo baixo do campeonato português, comparativamente com outros campeonatos da Europa. "Temos de trabalhar muito. Passa muito por termos mais ritmo de jogo, porque no campeonato português, as equipas parece que não querem jogar. Muito tempo parado, muitos jogadores no chão, tem sido recorrente nos últimos anos... e depois sentimos a diferença quando temos estes jogos com equipas mais difíceis, porque têm um andamento muito superior por jogarem em campeonatos mais intensos e onde se joga muito mais. E vemos a dificuldade quando temos jogos como com o Leicester e a Roma. Enquanto não mudarmos a mentalidade em Portugal, vai ser muito difícil competirmos cá fora", referiu na altura.

Na conferência de imprensa, Rúben Amorim confirmou que Paulinho não está disponível para o jogo e explicou o que pode mudar na forma de jogar da equipa sem o ex-Braga. "É o único indisponível. Dificilmente estará no próximo. Vamos recuperá-lo com calma, mudou de casa, mudou de vida... É um jogador para cinco anos. Sem ele muda a forma de jogar. O Paulinho não é tão rápido como o TT nem como o Jovane, mas é forte a segurar. O Tabata também pode jogar ali, o Nuno Santos não. O Paulinho tem condições únicas porque é um nove mais clássico", vincou.