Rúben Amorim: "Os jogadores viram que é difícil jogar no Sporting"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Vizela, o último da época, marcado para as 21h15 de sexta-feira.

Jogo com o Vizela e a época: "O campeonato não acabou, ainda temos esse encontro, apesar da classificação já estar fechada, mas temos de vencer o jogo e prosseguir o nosso caminho de jogos sem perder. Não vencemos o último encontro, jogo que na minha opinião devíamos ter ganho. Ainda temos coisas a melhorar. Amanhã o Dário [Essugo] vai ser titular, também queremos introduzir novas nuances. O Vizela joga de uma forma parecida ao Benfica e ataca também em 4-4-2, com o Samu a juntar-se ao avançado. Poderá alterar para uma linha de cinco como fez em Alvalade. Falamos de uma época de objetivos, mas em que o treinador e os jogadores cresceram. Os jogadores viram que é difícil jogar no Sporting".

Luta entre Adán e Franco Israel na baliza: "O Franco deu uma grande resposta e irá voltar a ser titular diante do Vizela. Entendemos durante a época que Adán seria a solução, mas sabíamos que Franco dava confiança aos treinadores. Agora, na nova época os dois vão começar do zero, sabendo que o Franco avançou no seu processo de evolução dentro do clube".