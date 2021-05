Rúben Amorim: "Os jogadores sentem muita falta dos adeptos"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao duelo decisivo com o Boavista (terça-feira, 20h30).

Balanço da época: "As perguntas parecem-me de balanço da época e de preparação da próxima. Vamos primeiro pensar no Boavista, que tem o Elis, o Angel Gomes, três médios bons, três centrais, muito agressivos... Esse é o foco do jogo. Depois responderei às perguntas de balanço. O treinador está sempre a ter que provar no dia a seguir. Se é uma aposta ganha, vamos ver amanhã. O foco deve ser só no jogo e no que se vai passar."

Jogadores do Sporting que ainda não jogaram com adeptos no estádio: "Não é igual. Os jogadores sentem muita falta dos adeptos e vejo-o quando temos muita gente à espera nos estádios. Da mesma forma que sinto que os adeptos precisam do carinho dos jogadores - porque é muito tempo sem ver a equipa jogar -, os jogadores também o precisam. E querem contribuir o apoio, ganhando e dando o máximo. Teremos tempo para festejar. O foco é neste jogo."