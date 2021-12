Rúben Amorim: "Os jogadores já o sabem, mas há dias assim..."

Declarações de Rúben Amorim à SportTV após a vitória por 1-0 em Penafiel, que carimbou a passagem à final four da Taça da Liga.

O jogo: "Cumprimos, podíamos ter sido melhores, controlámos bem na primeira parte, trocámos bem a bola, marcámos cedo, faltou agressividade no ultimo terço, depois deixámos o jogo correr. Houve a expulsão do Tabata, mas defendemos a vantagem. Passamos com naturalidade, os jogadores estão de parabéns, cumpriram. Temos que ser melhores amanhã, temos um jogo difícil com o Gil Vicente em que teremos que ter outro andamento."

O que faltou: "Faltou sermos mais aquilo que somos. Sermos mais agressivos, mais incisivos, termos maior intensidade, e não deixar correr o jogo. Nós não podemos deixar correr o jogo, os jogadores já o sabem, mas há dias assim."

Três substituições: "Não podem estar três dias parados. Ugarte estava a fazer um excelente jogo, mas temos que fazer gestão das cargas. Já estava tudo planeado. Todas as substituições estavam planeadas de acordo com o tempo que esses jogadores tinham que fazer."

Expulsão de Tabata: "Não comento. Tabata faz falta porque já fez o corredor direito, podia dar uma solução diferente, não tendo os habituais titulares. Temos o Esteves, mas se quiséssemos pôr um extremo era o Tabata, assim temos que ver outras hipóteses. Mas o Esteves portou-se bem. Pode ser ele em Barcelos, mas pode haver outras opções."