Rúben Amorim: "Os adeptos não queriam o Paulinho, agora querem"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Boavista (3-0), partida da 24ª jornada da Liga Bwin

Paulinho aplaudido à chegada ao estádio. Quem vai jogar em Londres: "Ver as voltas que a vida dá... Os adeptos não queriam o Paulinho, agora querem. O apoio faz dos jogadores muito melhores. Contra o Gil Vicente, o Esgaio teve várias situações assim, mas não lhe saía bem e ouviam-se as bancadas. Para as oportunidades que criámos, devíamos ter mais golos. Não vou dizer quem vai jogar em Londres. Isso é que era bom saberem já."

Porro era um problema um degrau demasiado alto para o Esgaio: "É difícil encontrar jogadores como o Porro, que defende bem e ataca como um extremo. É carismático... O pacote todo do Porro cria dificuldades aos outros. O Esgaio, quanto mais joga, melhor está. Com o Porro, tornava-se difícil, mas é notória a evolução dele e o apoio dos adeptos."

Nuno Santos na Seleção: "É mais um jogador que pode ir, está num bom momento e pode ser chamado. Mas há muitas soluções."