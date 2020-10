Declarações do treinador do Sporting após a vitória por 2-1 em casa do Santa Clara, na quinta jornada do campeonato.

Rúben Amorim foi questionado sobre as saídas no plantel do Sporting e confrontado com uma aparente necessidade de reinventar a equipa. Vietto está a caminho da Arábia Saudita, Acuña e Mathieu, por exemplo, já não fazem parte da equipa, mas o técnico opta por evidenciar a qualidade de quem está no plantel.

"Faz parte do momento em que vivemos. Penso que ainda não é oficial. Foi uma proposta incrível para o jogador, quando assim é temos de conversar e chegar a um bom termo. Não é pensar nos que saíram, mas em criar ativos, é a nunca maneira de o Sporting crescer", disse.

"Olhando para o jogo de hoje, olhando para Pedro Gonçalves, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Nuno Santos... Têm feito um trabalho extraordinário. Estou feliz por eles", elogiou, embora com um aviso. "Quero chamar a atenção que são apenas quatro jogos", atirou.