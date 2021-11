Rúben Amorim: "O Antunes está lá, deve ter ajudado bastante à preparação, se bem o conhecemos..."

Conferência de imprensa do treinador leonino, relativa ao encontro com o Paços de Ferreira

Jogo: "Ganhar é sempre importante para mantermos a posição. As sensações de ir para a paragem com uma vitória são sempre melhores. Vamos mais descansados porque estamos vivos na Champions. Falta-nos um ponto na Taça da Liga. Os jogadores precisam de descanso e os que vão para a seleção sempre descansam a cabeça. Depois, vou dando umas folgas porque merecem. Precisamos de ganhar um jogo que é muito difícil."

Paços: "Os jogadores estão preparados para mudar a competição, foram alertados. Tivemos treinos no sentido do jogo ser muito diferente. O Paços vai ser mais agressivo. Quando eles olharem para o lado vão ter um jogador do Paços, ultrapassam-no e vai haver logo outro. O Paços conhece melhor o Sporting do que o Besiktas. O Paços não tem responsabilidade, vai estar à espera de um erro. O Antunes [ex-jogador do Sporting] está lá [no Paços de Ferreira], deve ter ajudado bastante à preparação, se bem o conhecemos. É muito incisiva no ataque à profundidade. A nossa forma de jogar não muda consoante o nosso adversário. Estamos preparados para um jogo muito mais difícil. Vai ser completamente diferente, mais agressivo, em que temos de ter cuidado onde perdemos a bola."

Lateral: "São fases. Posso falar noutras posições. O Jovane foi essencial na nossa equipa. Depois mudámos para o Nuno. Agora está o Pablo. Acontece em várias posições. O Neto começou bem e agora está de fora. Acontece isso na posição de lateral esquerdo. O Vinagre teve as suas oportunidades. Apostámos no Matheus ali, é a sua posição de origem. É muito consistente. Tem ligado bem com o Pablo. Tem correspondido e merece estar no onze."