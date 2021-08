Rúben Amorim: "O treinador devia ter sido mais rápido..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting

A reação de Rúben Amorim à vitória do Sporting em casa do Braga, por 2-1.

Análise da vitória sobre o Braga: "Dominámos o jogo na primeira parte, algumas distrações por vezes num lançamento ou numa saída mal feita na construção, dominámos o jogo, podíamos ter sido melhores no ataque, faltou-nos aqui e ali alguma energia. Desligámos um pouco [após o 2-0] e com a expulsão [o jogo] teve um só sentido."

Parte final do jogo: "Algum cansaço no Feddal e eles meteram muita gente desse lado, o Braga também aprende, esteve 80 minutos em superioridade contra nós, teve a meia-final com o FC Porto e os treinadores aprendem onde quebrar um bloco baixo. Antes tínhamos o Neto, o Nuno Mendes, que estão habituados, agora trocámos o Esgaio para a esquerda, que não é a mesma coisa, mas mérito dos jogadores que construíram o resultado."

Golo sofrido no final: "Se tivéssemos outra clarividência podíamos ter feito o terceiro. Quando íamos mexer com o Daniel Bragança, foi a expulsão, quando mexemos, sofremos golo. O treinador devia ter sido mais rápido. "

Liderança: "Cada jogo tem a sua história e não conta nada. O campeonato está muito no início e há muito para melhorar."