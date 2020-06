Rúben Amorim: o substituto de Mathieu, o segundo lugar e ainda o dia em que irá perder

Treinador do Sporting falou sobre a falta que fará Mathieu e abordou a possibilidade de chegar ao segundo lugar.

Sporting fragilizado a nível emocional, tático e técnico? Substituto? "Talvez a nível técnico e de experiência, Mathieu realmente era um jogador acima da média, não só no Sporting como em Portugal. Em termos táticos não prevejo isso, apesar da grande qualidade do Mathieu, mas temos uma ideia, muito simples, e portanto os comportamentos podem ser feitos por outro jogador, podendo ter uma diferença na sua ação. Espero uma equipa muito motivada pelo momento, saiu colega do plantel, temos de jogar um bocadinho por ele, sabendo que também não temos de jogar sempre com o coração, temos de usar estas sensações que tivemos hoje no campo, mas com a razão e demonstrar o apreço que temos por ele na nossa qualidade de jogo. O substituto depende da semana, esta semana será um, na outra semana está em aberto".

Segundo lugar? "Penso em manter a nossa posição e melhorar, também se perdermos e o Braga ganhar, vamos para o quarto. Nosso foco é o nosso jogo. Penso vencer o Belenenses SAD, jogo a jogo. Com este projeto, com juventude, pensamento é o próximo jogo. Só precisam de pensar que se ganhar ao Belenenses SAD alcançamos o objetivo possível. O nosso pensamento é melhorar rendimento, temos muito a fazer. Temos de finalizar bem uma temporada. Lugar europeu não está certo, estamos mais perto de o perder do que do segundo lugar, temos de ter essa noção".

Ainda não perdeu entre Braga e Sporting: "Todos os treinadores vivem de resultados, todos vão passar por bons e maus momentos, a questão não é se, é quando vai passar [pela derrota e um momento mau]. O meu trabalho é tentar evitar chegar a essa fase. Um dia a equipa técnica irá perder, mas vai tentar evitar. Vai ser um dia, mas não será esta semana, é o meu pensamento".