Rúben Amorim: o risco e uma "ideia que está para ficar" no Sporting

O treinador do Sporting prepara a estreia à frente dos leões, que este domingo recebem o Aves.

Rúben Amorim fez a antevisão do primeiro jogo à frente do Sporting, este domingo com o Aves. O treinador, recém-chegado a Alvalade, explicou os motivos que o fizeram rumar já a Lisboa e as ideias das quais não vai abdicar.

Risco de começar já: "A partir do momento em que assumi o papel de treinador passo a ser o responsável pelo que aconteça, é normal. Quando vim sabíamos que íamos arriscar porque o mais importante é o Sporting. O momento de começar a preparar a próxima época é agora, arriscando ou não o melhor para o Sporting era o treinador começar já."

Adaptação a um novo sistema de jogo: "O sistema não é o mais importante, mas sim o conceito e a ideia de jogo. Como já disse, dois dias não dão para muita coisa, mas não vamos abdicar disso, a nossa ideia está para ficar. Não vou mudar porque acontece alguma coisa num jogo, porque uma partida não correu tão bem. Vamos começar desde o primeiro dia sem perder tempo, temos uma ideia e vamos atrás dela sem nos desviarmos um milímetro."

Jovens jogadores à espreita de uma oportunidade: "Vi alguns, mas o Gonzalo Plata é um jovem, há jovens que o Sporting já tem. O importante é criar uma boa dinâmica de vitória para sermos justos com esses jovens. Vamos ganhar, jogar bem e depois lançá-los. Não meti jovens só para dizerem que os lanço, aposto nos jovens quando eles são melhores que os outros."

Próxima época: "Começamos já a pensar na próxima época, mas temos de ir passo a passo. Tudo o que saiu na Imprensa não foi bem pensado pela equipa técnica. Temos tempo e por isso é que esta equipa técnica veio tão cedo e arriscou. Temos de planear com rigor."