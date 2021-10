Rúben Amorim: "O Porro é um bocado exagerado"

Pedro Porro, lateral do Sporting

Rúben Amorim abordou esta sexta-feira um eventual anúncio, em breve, de um novo contrato de Porro com o Sporting

Ansiedade de Porro sobre novo contrato: "O Porro é um bocado exagerado [publicação do espanhol nas redes sociais]. Faz as coisas a quente, queremos contar com ele. É uma prioridade para nós, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas."

Jovens já lhe agradeceram a evolução? "Não, eu é que tenho de agradecer o que derem. Eu fui o primeiro a renovar, eles são o espelho do treinador. Fazem o trabalho deles, têm o que merecem. Estamos a olhar para o que temos em causa."

Renovação: "Eu já tenho contrato para muitos anos. Poderei renovar daqui a uns anos. Não falava disso."