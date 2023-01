Rúben Amorim: "O ponto da nossa equipa não é para fazer grandes planos no futuro"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota frente ao Marítimo, 1-0, na Madeira, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin.

O que faltou? "Acima de tudo, quando entrámos bem na segunda parte, o que não aconteceu na primeira... Fizemos um penálti e tornámos tudo mais difícil. Mas a verdade é que na primeira parte nós estivemos bem, tivemos falta de poder nos embates, nos duelos, e isso torna tudo mais difícil, nas saídas de bola e a empurrar a equipa adversária para a sua área. Mesmo o Marítimo criando só no início e depois nós reagimos, mas mesmo assim nunca conseguimos assentar bem o jogo. Também porque o Marítimo pressionou à frente, deixava homem para homem atrás e cada vez que nós tínhamos oportunidade de frente para o jogo, não fomos rápidos o suficiente e não tivemos a qualidade que devíamos ter. Na segunda parte há penálti e depois tentámos ir atrás do resultado, sabendo que com o jogo a desenrolar e as paragens, torna-se o jogo mais confuso, a equipa fica mais nervosa, mas a verdade é que temos uma equipa muito talentosa mas quando as coisas não começam a sair torna tudo mais difícil. É um passo que a equipa tem de dar e vai dar no futuro."

Distância para liderança afeta o grupo? "O campeonato é feito de pontos, nós temos a responsabilidade porque representamos o Sporting, mas temos de pensar jogo a jogo, esquecer a classificação. No fim será a classificação de acordo com os pontos que tivermos. É jogo a jogo, vai ser assim até ao final."

Jogo com o Benfica: "Os jogos são todos importantes, de algum tempo para cá são sempre decisivos, porque temos uma desvantagem muito grande. O que temos de fazer é lutar por todos os jogos, temos obrigação de ganhar, é o que vamos tentar, sem olhar para a classificação, porque não vale a pena. O ponto da nossa equipa neste momento não é para fazer grandes planos no futuro, é para trabalhar no próximo treino, no próximo jogo e vamos à luta."