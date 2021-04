Declarações do treinador do Sporting após o empate a dois golos com o Belenenses, na ronda 28 da Liga NOS.

Eficácia a melhorar? "Sim, é muito mais fácil lidar quando dão tudo até ao último minuto, mas não fizemos golos. Tivemos muitas oportunidades, fizemos o segundo golo no fim, foi uma recompensa para a equipa."

Grande penalidade no fim e golos sofridos: "Era um momento importante, assim como o Tiago Tomás e o Paulinho tiveram ocasiões. A forma como não controlámos uma jogada do Belenenses e depois há o movimento, uma rutura e golo. No segundo golo não há história, acontece. Num dia em que corre tudo mal, conseguimos recuperar a desvantagem."

Preocupado pelos pontos perdidos? "Não, sabíamos que seria difícil até ao fim, mas agora só penso no Braga. O campeonato vai ter muitas equipas a perder pontos, somos também uma equipa que está a criar muitas ocasiões. Podemos ganhar qualquer jogo, não pensamos que temos pontos a mais. Podemos vencer no Dragão ou perder com o Nacional, e falo do Nacional por ser o último."

Pormenores e atitude: "Este jogo escapou por pormenores, o jogo de Faro foi mais dividido. Realçar a atitude da equipa, os jogadores têm de estar tranquilos, pensar jogo a jogo e estaremos preparados para o Braga."

Pior jogo da época? "Para mim não é, perdemos mais pontos, mas olho para tudo o que se passou e temos sinais bons. As pessoas olham sempre para o resultado. O pior Sporting da época continua invencível. O Sporting está a criar muitas ocasiões, são fases e podemos dar a volta. O coração da equipa está lá, cabe ao treinador dar-lhes ferramentas para marcar."