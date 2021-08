Rúben Amorim: "O Palhinha leva amarelos com alguma facilidade"

Declarações de Rúben Amorim na sala de Imprensa após o empate, 1-1, em Famalicão.

Cartão amarelo a Palhinha tirou poderio físico ao meio-campo ao Sporting? "[cartão amarelo] Condiciona sempre muito o Palhinha, já é sabido, ele depois tem de ter muito cuidado com a bola, e cada vez tem de ter mais cuidado, porque com alguma facilidade o Palhinha leva amarelos. Mas mesmo assim fez um bom jogo, não foi como no Belenenses no ano passado, que ficou mesmo fora do jogo com medo de levar amarelos. Fez um bom jogo. Perdemos algumas bolas no meio-campo, mas fomos nós com bola que a oferecemos ao Famalicão quando tínhamos de a rodar, isso cria alguma instabilidade no jogo, estávamos a meter bolas quando não tínhamos de pôr. "