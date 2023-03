Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à Sport TV, após a vitória por 3-0 na receção ao Boavista, este domingo, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre o jogo: "Podíamos ter feito golo no primeiro lance, mas baixámos um pouco a intensidade no fim da primeira parte. Fomos criando, falhámos bolas à frente da baliza e depois o Nuno [Santos] marcou de letra... Fazemos os golos mais difíceis. Uma boa vitória num jogo que a equipa levou a sério e onde foi muito competente. Defendemos quase sempre numa linha de quatro, começamos a habituar-nos a não baixar sempre o Nuno Santos. São bons sinais, a equipa está a melhorar na pressão no primeiro momento."

O golo do Nuno Santos: "Acho que o Nuno Santos ainda pode ser muito melhor. Faz golos difíceis, assistências, tem bons números, mas pode melhorar no entendimento do jogo defensivamente. Na frente, ainda tem de ser melhor na decisão. Ainda é muito novo, parabéns pelo golo espetacular que marcou, mas ainda pode ser muito melhor."