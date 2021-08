Rúben Amorim, o mercado e o empate em Famalicão: "Não muda nada"

Declarações do treinador do Sporting após o empate, 1-1, em Famalicão.

Sporting não conseguiu controlar o jogo? "Passa por aí, o jogo nunca esteve controlado, mesmo com o Famalicão a baixar as linhas e a não pressionar alto. Foi inteligente nessa estratégia, metemos a bola onde eles queriam. Muita bola interior, quando tínhamos de jogar na largura. Tentámos ir no espaço com algumas movimentações, não tivemos muita precisão nesse tipo de passes, e depois a equipa começa a no controlar o jogo, e o grande problema foi com bola. Foi muito por aí, não conseguir impor o nosso jogo."

Equipa diferente depois do intervalo: "Eles também percebem, nós também estamos cá fora e temos outra visão da situação. Melhorámos, mas mesmo assim não conseguimos impor aquela fluidez no nosso jogo, dividimos muitas bolas. O Famalicão a espera das transições e foi ai que nos criaram muitos problemas, tinham muito espaços entre linhas e com jogadores a vir de traz com a bola colocaram muitos problemas à nossa defesa.

É bom que chegue terça-feira rapidamente? "Não. Estou mais a pensar no jogo, na forma como temos de jogar, isso é o principal. O que tiver de acontecer vai acontecer."

Trabalhar algo na cabeça dos jogadores? "São sinais, as equipas são difíceis, os treinadores são inteligentes, temos muito para trabalhar, como tínhamos há uma semana. Não muda nada. Não fizemos um jogo tão bom, pecámos em algumas coisas, temos consciência disso e vamos trabalhar."