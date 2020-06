Rúben Amorim, o mercado, as tarjas e ainda a lesão de Vietto: "Preparado para tudo"

Treinador do Sporting em conferência de Imprensa após o triunfo caseiro frente ao Paços de Ferreira, por 1-0.

Jovane Cabral e Max: "Quanto ao Jovane, parece-me que é mão do departamento de performance que melhorou a condição. Ele vinha a ter muitas lesões e revela um muito bom trabalho do departamento. Enquadra-se na nossa ideia. Quase o jogo todo por trás. Adversários já sabem e quando nos tentam pressionar tentamos jogar com velocidade. Não é dedo do treinador, é dedo de quem estava aqui, eu se calhar estou a usufruir dos trabalhos dos outros treinadores. Max é claramente trabalho do Tiago e treinadores de guarda-redes. Está bem mais confiante, gostei de ver a forma como jogou com os pés depois do erro em Guimarães. Mérito total para o Max e para o Tiago que o ajudou a ultrapassar o erro que teve em Guimarães".

Tarjas na Academia: "Passou-nos completamente ao lado, vimos pela imprensa porque o staff do Sporting foi rápido a tirar as tarjas. Os jogadores estão habituados. Desejosos por ter público, com tarjas ou não. Não fizemos o melhor jogo do mundo, mas vamos passo a passo. Queremos ganhar, só assim conseguimos dar a volta. Ganhámos ao Aves, fomos empatar a Guimarães, merecíamos ganhar mas empatámos, hoje ganhámos, portanto, siga".

Tantos jogadores jovens, é uma mensagem? "Não é uma mensagem, é o plantel que temos, a pandemia mudou um pouco a maneira como estávamos a ver o fim desta época e o começo da próxima, isto é uma linha. Quem correr mais, quem tiver mais vontade, vai jogar. É a única forma de termos grupo forte. Temos de nos agarrar uns aos outros. Independentemente da idade. Também temos jogadores com experiência que nos vai ajudar".

Matheus Nunes: "Penso que estava mais solto porque contra o Guimarães pensou muito no que treinador lhe disse para fazer e esqueceu-se um bocado de divertir. Hoje divertiu-se mais".

Livre de Jovane e mercado: "É um dos batedores de livres, durante a semana portou-se muito bem. Já sabíamos que tinha uma boa pancada na bola. Obviamente que depois desta conversa toda, estou preparado para tudo. É bom sinal falar-se de que ele pode sair".

O que dá Wendel: "Tem características únicas. A aceleração que tem dá capacidade de bola diferente. Battaglia, antes da lesão, era conhecido por isso, acredito que vai voltar a ter. Dá-nos saída de pressão".

Lesão de Vietto: "Temos de esperar. Não sou médico, mas é capaz de demorar um pouco, faz-nos muita falta. Tem experiência, mas mais uma vez, falta o Vietto, é uma oportunidade para outros".