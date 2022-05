Rúben Amorim: "O jogo no Dragão teve um impacto muito grande..."

Declarações de Rúben Amorim após o Portimonense-Sporting (2-3), partida da 33ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Os jogadores tiveram brio e tiveram qualidade e tiveram azar na forma como sofreram os golos. Duas saídas do Portimonense deram golo. Um livre num lance que estava controlado e podíamos não ter feito falta e o outro, com o Inácio, acontece ao sair a jogar. Sofremos golos nessa fase, mas dominámos sempre o jogo, tivemos várias oportunidades, sempre a controlar o jogo, e tiveram uma grande resposta."

O resultado do FC Porto: "Sabendo, no aquecimento, que o FC Porto era campeão, começar o jogo a ganhar, depois o Portimonense dar a volta e, na segunda parte, mesmo não começando muito bem em termos técnicos, foi uma grande resposta dos jogadores. Não esperava outra coisa. Primeiro que tudo, dar os parabéns ao FC Porto pela vitória no campeonato, foram a melhor equipa. O que podemos melhorar? Ter atenção aos detalhes, porque olhando para a diferença de seis pontos e para os jogos, qualquer jogo pode fazer a diferença."

Sobre a época: "Tivemos jogos controlados, claramente, com o Santa Clara e com o Braga. Se olharmos assim, no próximo ano devemos lembrar-nos que todos os jogos podem fazer a diferença, quando se perde tão poucos pontos. Crescemos muito ao longo da época e volto a dizer, porque é a isso que os jogadores do Sporting se podem 'agarrar' - porque no ano passado falou-se muito da covid e da 'estrelinha' -, a única coisa a que nos podemos 'agarrar' é a evolução da equipa. E olhar para a equipa do Sporting, mesmo na primeira volta do ano passado, e olhar agora não tem comparação"

Momentos: "As coisas ficaram bem difíceis no Benfica. O jogo no Dragão teve um impacto muito grande, porque eram seis pontos [de diferença] e passavam a três. O momento decisivo - porque levávamos a questão para a última jornada - foi o jogo do Benfica. Por mais que se diga que o treinador 'mandou a toalha ao chão', a verdade é que não mudou nada. Tivemos uma atitude muito grande, ganhámos os nossos jogos e não fez a diferença. O jogo no Dragão teve um impacto grande no desenrolar do campeonato e, depois, o jogo com o Benfica tirou-nos muita esperança."

Balanço da época: "O balanço é o mesmo de sempre. É escasso para um clube como o Sporting, que quer ganhar os títulos todos, sabendo que o campeonato é o mais importante. Ganhámos duas finais, mas estivemos nos momentos de decisão, o que é importante para todos os clubes. Não é o principal, não salva épocas nenhumas, mas estivemos lá. E o pormenor fez a diferença. A forma como abordámos as duas mãos [das meias-finais da Taça] contra o FC Porto, em que estivemos em vantagem em Alvalade e podíamos ter feito outra coisa. E no jogo de Braga, a forma como fizemos um penálti numa saída de bola, em que não precisávamos de fazer penálti, e também na segunda mão no Dragão, fizemos um penálti que não precisávamos de fazer, e virou o jogo."

Pormenores: "Esses pequenos pormenores, temos de crescer com isso. Mas o balanço da época, para mim, é negativo, porque sou treinador de um grande clube e queremos ganhar os títulos todos. Não conseguimos, porém, também não me esqueço que o Sporting não é bicampeão há 71 anos, que não era campeão há 19, que não ficava em segundo lugar após ser campeão há 51 anos. Isso faz também a diferença. A forma de eu conduzir o meu grupo é mostrando que a história diz algo que é muito difícil de mudar, mas que vamos mudar".