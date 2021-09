Rúben Amorim: "O FC Porto saiu mais prejudicado com as viagens"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Sporting-FC Porto, jogo da Liga Bwin marcado para este sábado

Em que condições está o Sporting: "O FC Porto saiu mais prejudicado com as viagens. O Pote não vai estar neste jogo, com o Ajax e com o Estoril. O Inácio não vai estar neste jogo, não vai estar com o Ajax. Tirando isto, estamos bem. Alguns jogadores da equipa B trabalharam connosco, também. E estamos preparados para vencer o jogo. "

Clássico devia ser adiado: "Eu sou da mesma opinião. Já o selecionador disse, na altura. Os clubes precisam dos jogadores. Os melhores vão à Seleção. Não é justo, mas temos de encontrar soluções. Concordo com a opinião geral."

Sarabia: "Vai ser convocado. Temos um plantel curto. Entende o jogo. Teve uma boa adaptação. Traz-nos assistências, traz-nos golos. É experiente. Pode jogar por fora e por dentro. Tem muita qualidade. É mais um excelente rapaz a juntar-se ao grupo."