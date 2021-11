Rúben Amorim: "O Dortmund foi melhor do que na Alemanha..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, à Eleven, após a vitória na receção ao Dortmund, esta quarta-feira, em jogo a contar para a quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Apuramento: "Agradeço a todos que estiveram no campo e na bancada. Um ambiente incrível, um jogo onde nós soubemos compreender os momentos do jogo. O Pote fez os golos, mas os outros fizeram igualmente um grande jogo. O pessoal que entrou do banco ajudou muito a equipa. Portanto, não se pode resumir isso a uma pessoa."

5-1 com Ajax e as mudanças: "A equipa cresceu, adaptou-se, é normal. Começou hoje o jogo e não sofrer logo golos contra uma grande equipa, que nos empurrou lá para trás, em certos momentos até mais que na Alemanha, faz a diferença. Penso que o Dortmund hoje foi melhor do que Alemanha, nós é que fomos melhores do que fomos no primeiro jogo."

Evolução e projeto: "As equipas crescem, mas isso é um pequeno passo, um dos pequenos ganhos que falámos na antevisão. Não muda tanto, estamos nos oitavos, é bom para o projeto, mas há muito por fazer."